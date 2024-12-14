В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей

Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов

В субботу, 14 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут рейды по поиску пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.