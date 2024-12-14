В Рязани мужчина отпилил себе стопу

Мужчина работает строителем. Он отпилил себе часть ноги. Врачи ОКБ ее пришили

В Рязани 37-летний мужчина отпилил себе стопу. Об этом 14 декабря сообщили в группе ОКБ во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, мужчина работает строителем.

«Отпилил себе ногу. Лежит себе спокойно на каталке. Не кричит. Ждет своей участи. Будет жить или нет? Жить будет, только вот нога…» — говорится в посте.

Отмечается, что шансов сохранить ногу не было. Мужчину привезли в ОКБ. Операция длилась пять часов. Ее проводила команда из сосудистых хирургов, травматологов, нейрохирургов, трансплантологов, анестезиолога и медсестер. Конечность пришили.

«Впереди еще конечно путь полный опасностей и осложнений. Все может быть, неизвестно как сложится», — заключили в посте.

Фото: ОКБ