В Рязани массово снизили подачу холодной воды
В связи с профилактическими работами на Окской очистной водопроводной станции с 11:00 до 15:00 снизили подачу холодной воды
В Рязани в субботу, 14 декабря, массово снизили подачу воды. Об этом
В связи с профилактическими работами на Окской очистной водопроводной станции с 11:00 до 15:00 снизят подачу холодной воды в микрорайонах Песочня, Кальное, Шлаковый, в районе улиц:
- Новая;
- Циолковского;
- Колхозная;
- Полевая;
- Есенина;
- Горького;
- Затинная;
- Свободы;
- Лесопарковая;
- Театральная площадь.