В Рязани массово снизили подачу холодной воды

В связи с профилактическими работами на Окской очистной водопроводной станции с 11:00 до 15:00 снизили подачу холодной воды

В Рязани в субботу, 14 декабря, массово снизили подачу воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с профилактическими работами на Окской очистной водопроводной станции с 11:00 до 15:00 снизят подачу холодной воды в микрорайонах Песочня, Кальное, Шлаковый, в районе улиц: