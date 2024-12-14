Рязанская ГАИ призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле

Дороги в нескольких районах Рязанской области накрыл снегопад.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле в субботу, 14 декабря. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В публикации сказано, что автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском, Рязанском и Клепиковском районах, М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Щацком районах, а также Р-22 «Каспий» в Скопинском и Ряжском районах накрыл снегопад.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — говорится в сообщении.

В региональной ГАИ добавили, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку. Водителям рекомендовали быть осторожными и внимательными.