Рязанская ГАИ призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле
Дороги в нескольких районах Рязанской области накрыл снегопад.
Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле в субботу, 14 декабря. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале ведомства.
В публикации сказано, что автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском, Рязанском и Клепиковском районах, М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Щацком районах, а также Р-22 «Каспий» в Скопинском и Ряжском районах накрыл снегопад.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — говорится в сообщении.
В региональной ГАИ добавили, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку. Водителям рекомендовали быть осторожными и внимательными.