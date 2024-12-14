Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
-5°
Вск, 15
-3°
Пнд, 16
ЦБ USD 103.43 -0.52 14/12
ЦБ EUR 109.01 -1.47 14/12
Нал. USD 103.20 / 102.00 14/12 16:25
Нал. EUR 108.39 / 109.00 14/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
1 970
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
16 079
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
16 120
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
18 539
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская ГАИ призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле
Дороги в нескольких районах Рязанской области накрыл снегопад.

Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле в субботу, 14 декабря. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В публикации сказано, что автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском, Рязанском и Клепиковском районах, М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Щацком районах, а также Р-22 «Каспий» в Скопинском и Ряжском районах накрыл снегопад.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — говорится в сообщении.

В региональной ГАИ добавили, что сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку. Водителям рекомендовали быть осторожными и внимательными.