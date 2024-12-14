Путин заявил о готовности России дать отпор противникам «по всему фронту»
«Мы будем жестко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова дать отпор «по всему фронту». Его слова
«Мы будем жестко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения», — приводятся слова президента.