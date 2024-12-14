Путин присвоил звание Героя России уроженцу Рязанской области Виктору Золотову

Директору Росгвардии, генералу Виктору Золотову присвоено звание Героя РФ. Напомним, он родился в Сасове Рязанской области.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России директору Росгвардии, генералу Виктору Золотову. Об этом 13 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Виктор Золотов стоял у истоков становления Росгвардии, и практически сразу же выстроил мощную, продуманную структуру территориальных органов», — говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Золотов родился в Сасове Рязанской области. В 2023 году он приезжал в Рязанскую область.

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова