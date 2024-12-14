ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды

В субботу, 14 декабря, днем ожидается умеренный снег. На дорогах будет гололедица.

Региональная ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В субботу, 14 декабря, днем ожидается умеренный снег. На дорогах будет гололедица.

Температура воздуха по области днем составит -9, -4°С.

Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».