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Выпускник рязанского училища ВДВ возглавит «Юнармию»
Ранее эту должность занимал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, но он сложил полномочия 20 ноября 2024 года.

Выпускник рязанского училища ВДВ, Герой России Владислав Головин возглавит «Юнармию». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

Он может стать начальником главного штаба движения. Ранее эту должность занимал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, но он сложил полномочия 20 ноября 2024 года.

Будущему руководителю 27 лет, он родом из Кирова. После школы стал курсантом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, окончил его в 2020 году. Отмечается, что Головин — участник спецоперации, был командиром взвода разведывательной роты 382-го отдельного батальона 810-й бригады морской пехоты. Во время СВО потерял ногу. В октябре 2022 получил звание Героя России.