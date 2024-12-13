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Владелец бренда Rostic’s купил компанию, развивающую рестораны KFC в России
До весны сеть должна провести полный ребрендинг и сменить название на Rostic’s.

Владелец бренда Rostic’s «Юнирест» купил компанию «Эй Кей Раша», развивающую рестораны KFC в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, сделку закрыли 12 декабря. До весны сеть должна провести полный ребрендинг и сменить название на Rostic’s.

В пресс-службе «Юнирест» подтвердили информацию. Сумму и детали сделки не раскрываются.

На данный момент 97 ресторанов «Эй Кей Раша» работают под вывеской KFC, несмотря на уход владельца бренда из России — в рамках договора коммерческой концессии.