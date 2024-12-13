В Спасском районе открылся новый ФАП

ФАП в селе Исады располагался раньше в приспособленном помещении, численность жителей в зоне обслуживания медучреждения — более 300 человек. В 2024 году в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» возведено новое здание с использованием быстровозводимых модульных конструкций.

В селе Исады Спасского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, который построили в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба облправительства.

ФАП в селе Исады располагался раньше в приспособленном помещении, численность жителей в зоне обслуживания медучреждения — более 300 человек. В 2024 году в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» возведено новое здание с использованием быстровозводимых модульных конструкций.

В ФАПе предусмотрены кабинеты для приема и осмотра посетителей, проведения профилактических прививок, комната для стерилизации медицинского оборудования. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимой мебелью и оборудованием, в том числе электрокардиографом, портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, пульсоксиметром, глюкометром.

Как отметил губернатор Павел Малков, работа ФАПов и лечебных амбулаторий — это важная составляющая в первичном звене здравоохранения.

«Мы строим их в беспрецедентных масштабах, такого никогда не было в Рязанской области. В прошлом году построили 15 ФАПов, в текущем — еще 33. Жители очень ждут такие объекты. Последовательно закрываем потребность в этих медучреждениях по всей области», — сказал Павел Малков. Он добавил, что параллельно решаются вопросы подготовки кадров для учреждений здравоохранения, работа ведется при поддержке Рязанского государственного медуниверситета и Рязанского медколледжа. Активно используется механизм целевого обучения специалистов для системы здравоохранения.