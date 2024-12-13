В рязанском Перинатальном центре провели симультанную операцию
Отмечается, что поступила беременная, у которой сопутствующим заболеванием являлась пупочная грыжа больших размеров, увеличившаяся в размерах в период вынашивания малыша.
В рязанском Перинатальном центре провели симультанную операцию. Об этом сообщается в группе медучреждения.
Отмечается, что поступила беременная, у которой сопутствующим заболеванием являлась пупочная грыжа больших размеров, увеличившаяся в размерах в период вынашивания малыша.
Командой специалистов Перинатального центра и Областной клинической больницы приняли решение о проведении первым этапом кесарева сечения.
В результате родился мальчик с весом 3380 граммов.
После окончания работы акушеров-гинекологов провели иссечение и пластику пупочной грыжи с помощью сетчатого импланта, что позволяет предупредить рецидив заболевания.