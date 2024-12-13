В Рязанской области засняли ядовитое животное

Кутора кусает свою жертву, и ту парализует ядом. Затем она хранит живой, но обездвиженный «обед» до нескольких дней.

В Рязанской области засняли ядовитое животное — кутору. Об этом пишет 62инфо со ссылкой на жительницу.

Отмечается, что это небольшой зверек, который относится к немногим ядовитым млекопитающим. Ее зовут также водяной землеройкой.

Кутора кусает свою жертву, и ту парализует ядом. Затем она хранит живой, но обездвиженный «обед» до нескольких дней.

Обычно куторы живут у водоемов, хорошо плавают и охотятся за мелкой рыбой. Однако не пренебрегают грызунами.