В Рязанской области пропал 83-летний мужчина

Отмечается, что Василий Мальцев 11 декабря 2024 года уехал на автомобиле «Renault Sandero Stepway» бежевого цвета и не вернулся.

В Рязанской области пропал 83-летний мужчина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что Василий Мальцев 11 декабря 2024 года уехал на автомобиле «Renault Sandero Stepway» бежевого цвета и не вернулся.

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