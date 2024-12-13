В Рязанской области на женщину напала лиса

Инцидент произошел утром 11 декабря на улице Есенина в Пронске.

В Рязанской области на женщину напала лиса. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел утром 11 декабря на улице Есенина в Пронске. Отмечается, что женщина шла на работу и заметила, что ее преследует животное.

«Мне пришлось отгонять эту облезлую и агрессивную лису со стеклянными глазами. Когда животное попыталось напасть, то я закричала и стала стучать палкой прямо перед мордой озлобленной лисы», — рассказала она.

Хищница испугалась и отбежала в сторону. Позже женщину забрали коллеги, которые ехали на машине.