В Рязани шесть улиц остались без холодной воды
Ресурса не будет 13 декабря в разных частях города до 15:30, 16:00 и 16:30.
В Рязани шесть улиц остались без холодной воды. Об этом сообщил «Водканал».
Ресурса не будет 13 декабря до 16:00 по адресам:
- ул. Зубковой 18 корп.1, 18 корп.2, 18 корп.3, 18 корп.4, 18 корп.5, 18 корп.6;
- ул. Связи 10, 10 корп.1, 12, 12а;
- ул. Соколовская 2б;
- ул. Связи д. 1В — райгаз;
- ул. Связи д. 10Б — магазин Апельсин;
До 16:30 отключение запланировано по адресу:
- ул. Станкозаводская 27 (2 подъезда).
До 15:30 без ресурса останутся адреса:
- ул. Дачная 26;
- ул. Октябрьская 49, 49 корп.1.