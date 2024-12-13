В Рязани осудили наркозакладчика

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Рязани осудили наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в марте 2024 года подсудимый получил оптовую партию наркотических средств с целью их дальнейшей передачи другому участнику преступной группы для дальнейшего незаконного сбыта.

Его преступные действия пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъята марихуана общей массой не менее 77,76 грамма, а также МДМА общей массой не менее 3,42 гр.

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.