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В Рязани ликвидировали несанкционированную свалку
Во время проверки установили, что в нарушение требований закона около контейнерной площадки у дома № 5 по улице Карла Маркса в Рязани есть несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

После вмешательства прокуратуры в Рязани ликвидировали свалку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в пятницу, 13 декабря.

Во время проверки установили, что в нарушение требований закона около контейнерной площадки у дома № 5 по улице Карла Маркса в Рязани есть несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.

Прокурор района внес представление руководителю управляющей компании. Нарушения устранены.

Иллюстративное фото