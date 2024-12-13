В Рязани ликвидировали несанкционированную свалку
Во время проверки установили, что в нарушение требований закона около контейнерной площадки у дома № 5 по улице Карла Маркса в Рязани есть несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.
После вмешательства прокуратуры в Рязани ликвидировали свалку. Об этом
Во время проверки установили, что в нарушение требований закона около контейнерной площадки у дома № 5 по улице Карла Маркса в Рязани есть несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов.
Прокурор района внес представление руководителю управляющей компании. Нарушения устранены.
Иллюстративное фото