В России ужесточили ответственность для коллекторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов. Об этом в пятницу, 13 декабря,
Как указано в публикации, в Кодекс об административных правонарушениях вводят штрафы за незаконное использование юрлицом в наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация» на уровне от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей — для юрлиц.
Помимо этого, установили наказания за нарушения, допущенные при общении коллекторов с должниками: штраф от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификация на срок до одного года — для должностных лиц и штраф до двух миллионов рублей — для юрлиц.
Согласно докумнтации, вводится ответственность за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года — должностным лицам, штраф от 200 до 300 тысяч рублей — юрлицам.