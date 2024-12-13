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В России ужесточили ответственность для коллекторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для коллекторов за незаконные действия при взыскании долгов. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Как указано в публикации, в Кодекс об административных правонарушениях вводят штрафы за незаконное использование юрлицом в наименовании словосочетания «профессиональная коллекторская организация» на уровне от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей — для юрлиц.

Помимо этого, установили наказания за нарушения, допущенные при общении коллекторов с должниками: штраф от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификация на срок до одного года — для должностных лиц и штраф до двух миллионов рублей — для юрлиц.

Согласно докумнтации, вводится ответственность за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года — должностным лицам, штраф от 200 до 300 тысяч рублей — юрлицам.