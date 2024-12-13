В России хотят запретить автоматическое списывание кредитов в выходные дни

С инициативой выступил депутат Госдумы Александр Демин. По его мнению, в случаях, когда день списания приходится на выходной или праздник, граждане могут столкнуться с нехваткой средств на счете.

В России хотят запретить автоматическое списывание кредитов в выходные и праздничные дни. С инициативой выступил депутат Госдумы Александр Демин, передало ТАСС.

По его мнению, в случаях, когда день списания приходится на выходной или праздник, граждане могут столкнуться с нехваткой средств на счете.

Поэтому, как указано в публикации, Демин считает необходимым законодательно закрепить фиксированные сроки списания платежей за кредиты в автоматическом режиме.

Соответствующее обращение направлено главе Банка России Эльвире Набиуллиной.