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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю
За прошедшие семь дней нанесено 15 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также аэродромам, арсеналам и пунктам дислокации.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Потери украинских войск составили до 12090 боевиков.

За прошедшие семь дней нанесено 15 групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также аэродромам, арсеналам и пунктам дислокации.