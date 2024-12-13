В Касимове водитель ВАЗ-21110 сбил 11-летнего мальчика

Несовершеннолетнего пешехода с травмами доставили в медицинское учреждение.

В Касимове водитель ВАЗ-21110 сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла 12 декабря около дома № 187 А по улице Советской. По предварительной информации, 61-летний местный житель наехал на несовершеннолетнего, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее об аварии сообщили в соцсетях.