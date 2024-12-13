В Госдуме заявили, что приезжих надо заменить на роботов, чтобы решить проблему с незаконной миграцией

С предложением выступил председатель Леонид Слуцкий. По его мнению, позиции продавцов, кладовщиков, водителей должны занимать не мигранты, а роботы и ИИ.