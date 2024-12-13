В Госдуме заявили, что приезжих надо заменить на роботов, чтобы решить проблему с незаконной миграцией

В Госдуме предложили заменить приезжий на роботов, чтобы решить проблему с незаконной миграцией. Об этом пишет URA.RU.
С предложением выступил председатель Леонид Слуцкий. По его мнению, позиции продавцов, кладовщиков, водителей должны занимать не мигранты, а роботы и ИИ.
С мнением депутат не согласился специалист по информационным технологиям Сергей Корогод. Он заявил, что высокотехнологичные решения помогут оптимизировать, но не сократить рабочую силу.
«Иногда автоматизация выходит дороже, чем использование дешевой рабочей силы. Раньше вместо того, чтобы заниматься оптимизацией или автоматизацией, нанимали более выгодных мигрантов. А сейчас мигранты подскочили в цене, но и внедрение оборудования тоже стало дороже. Должность разнорабочих никакой робот не заменит», — рассказал эксперт.