Троллейбусную линию на проезде Шабулина реконструируют за 7,4 миллиона

В тендере на 2,7 миллиона обозначаются работы по проезду Шабулина от Московского шоссе до Северной окружной дороги. Заменят 500 метров тросов и 726 метров проводов. Во втором тендере за 4,7 миллиона обозначены работы на том же месте, добавили замену сетей в Депо. Заменят 500 метров троса и 1204 метра проводов.

Троллейбусную линию на проезде Шабулина реконструируют за 7 миллионов 435 тысяч 506 рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

В тендере на 2,7 миллиона обозначаются работы по проезду Шабулина от Московского шоссе до Северной окружной дороги. Заменят 500 метров тросов и 726 метров проводов.

Во втором тендере за 4,7 миллиона обозначены работы на том же месте, добавили замену сетей в Депо. Заменят 500 метров троса и 1204 метра проводов.

Кроме того, предусмотрена закупка и установка держателей, стрелок, пересечений и парных подвесов.

Срок выполнения работ — по 29 января 2025 года

Заказчик — «Рязаньэнерго», филиал «Россети Центр и Приволжье». Исполнитель — ООО «РОСЬ-Инжиниринг». Согласно открытым данным, основной вид деятельности компании — электромонтажные работы. Выиграла в 228 торгах из 317. Компания зарегистрирована в Рязани.