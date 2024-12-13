Трое рязанцев пытались ограбить супермаркет на улице Семинарской

По версии следствия, в августе 2024 года двое 19-летних юношей и 21-летняя девушка решили похитить продукты питания из магазина. Они проникли в супермаркет на улице Семинарской. Фигуранты пытались украсть товар, однако их преступные действия пресекли сотрудники полиции.

Трое рязанцев пытались ограбить супермаркет на улице Семинарской. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2024 года двое 19-летних юношей и 21-летняя девушка решили похитить продукты питания из магазина. Они подошли к супермаркету на улице Семинарской, раздвинули автоматические двери и зашли в помещение. Фигуранты пытались украсть товар, однако их преступные действия пресекли сотрудники полиции.

Прокуратура Советского района Рязани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих рязанцев. Они обвиняются по части 3 статьи 30, п. «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение).

Уголовное дело направили в Советский районный суд Рязани.