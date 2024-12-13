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Стала известна средняя стоимость рязанских квартир на вторичном рынке
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Рязани по итогам ноября составила 4,6 млн рублей.

Стала известна средняя стоимость рязанских квартир на вторичном рынке. Об этом сообщили эксперты сервиса «Avito. Недвижимость».

Согласно их исследованию, средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Рязани по итогам ноября составила 4,6 млн рублей.

По данным экспертов, предложение готовых квартир в сравнении с тем же месяцем прошлого года увеличилось на 7%.

Отмечается, что спрос на готовые квартиры в Рязани вырос на 12%. Его средняя стоимость составила 4,6 млн рублей при цене за 1 кв. м 90,6 тыс. рублей.