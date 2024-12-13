США выделят Украине очередной пакет военной помощи
Он включит в себя средства противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и бронетехнику.
США выделят Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщают «Известия».
Поддержка стоимостью 500 млн долларов включит в себя средства противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и бронетехнику. Согласие дал Джо Байден.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация нынешнего американского президента полностью информирует команду Трампа о шагах и планах по Киеву.