С начала 2024 года в Рязанской области на 12% выросли объемы производств

Об этом сообщает Росстат.

С начала 2024 года в Рязанской области на 12% выросли объемы производств. Об этом сообщает Росстат.

Отмечается, что на 12% увеличились объемыобрабатывающих производств, на 1% - добыча полезных ископаемых.

Почти в четыре раза вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 77% - производство готовых металлических изделий, на 42% - автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 30% - обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, на 20% - производство пищевых продуктов, на 15% - ремонт и монтаж машин и оборудования.