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Рязанское отделение «Единой России» приостановило членство Любимова в партии
Ранее экс-губернатор Рязанской области сложил полномочия в Совфеде.

Местный политсовет городского отделения рязанской «Единой России» приостановил членство экс-губернатора Николая Любимова в партии. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

В четверг, 12 ноября, стало известно о задержании экс-губернатора Рязанской области. По версии следствия, он получил взятку в виде денег и имущества в особо крупном размере «за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

Показания на Любимова дал Игорь Греков.