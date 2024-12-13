Рязанский водитель грузовика насмерть сбил главу департамента Минобрнауки

32-летний рязанец за рулем грузового Mercedes-Benz выезжал с внутренней территории спорткомплекса, в то время как пострадавший стоял на проезжей части.

Рязанский водитель грузовика насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Олега Чурилова. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, авария произошла 11 декабря в Москве на Ленинградском проспекте. 32-летний водитель за рулем грузового Mercedes-Benz выезжал с внутренней территории спорткомплекса, в то время как пострадавший стоял на проезжей части. Пешехода госпитализировали в медучреждение с ушибом легких, множественными переломами и тяжелой сочетанной травмой. Врачи не смогли спасти Чурилова, он умер в палате.

Отмечается, что шофер родом из Рязанской области, работал в московской транспортной компании. За 2024 год этот грузовик получил 19 штрафов.

В отношении организации составлен протокол по статье «Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего технический осмотр». Мера пресечения для рязанца пока не избрана.