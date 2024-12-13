Рязанский противотуберкулезный диспансер подал в суд на подрядчика

С индивидуального предпринимателя в пользу ГБУ Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» взыскали штраф. В удовлетворении встречных исковых требований отказали.

ГБУ Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» подал иск к индивидуальному предпринимателю о расторжении госконтракта на выполнение работ по капремонту дымовой трубы котельной, о взыскании штрафа в сумме 5 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда в пятницу, 13 декабря.

Во время рассмотрения дела от ответчика поступил встречный иск, в котором он просил суд взыскать с истца задолженность за выполненные работы по спорному контракту в сумме 742 тысячи 257 рублей.

Суд установил, что в июле 2021 года между Диспансером (заказчик) и ИП (подрядчик), заключен госконтракт на выполнение работ по капремонту дымовой трубы котельной, с последующим выполнением пусконаладочных работ. Ответчик просил истца заменить материалы, которыми он должен выполнять работы на другие, которые не указаны в смете.

«Поскольку при проверке качества выполненных ответчиком работ истцом были обнаружены нарушения, Диспансер направил ответчику предложение о расторжении контракта», — говорится в сообщении.

Суд решил, что работы по капремонту дымовой трубы выполнены ответчиком не в полном объеме и не соответствуют требованиям.

Так, с индивидуального предпринимателя в пользу ГБУ Рязанской области «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» взыскали штраф в размере пять тысяч рублей. В удовлетворении встречных исковых требований отказали.

Решение не вступило в законную силу.