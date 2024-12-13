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Рязанские полицейские раскрыли кражу со взломом в Турлатове
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанские полицейские раскрыли кражу со взломом в Турлатове. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился 60-летний местный житель. Он рассказал, что из кладовой его дома похитили резиновую лодку и металлический шкаф.

Оперативники заметили на двери следы взлома. Они опросили местных жителей и узнали о продаже с рук резиновой лодки.

Выяснилось, что к краже причастен ранее судимый за угрозу убийством 37-летний местный житель и его 27-летний местный приятель, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за тяжкое преступление.

Злоумышленников нашли. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, младший из подозреваемых обратился за помощью к товарищу с просьбой взломать кладовую, от которой якобы потерял ключ. Мужчины продали краденные вещи. Деньги потратили на спиртное.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, им грозит до пяти лет лишения свободы.