Рязанцам напомнили о запрете на парковку возле ТЦ «Малина»
«Уже пятый день эвакуатор активно забирает нарушителей, будьте внимательнее», — отметили очевидцы.
Рязанцам напомнили о запрете на парковку возле ТЦ «Малина». Пост об этом появился в паблике"Автоблог Рязань".
Рязанцам напомнили, что в районе ТРЦ «Малина» установлены дорожные знаки, ограничивающие парковку.
«Уже пятый день эвакуатор активно забирает нарушителей, будьте внимательнее», — отметили в посте.
Напомним, ограничения действуют с мая 2024 года.