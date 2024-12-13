Рязанцам напомнили о запрете на парковку возле ТЦ «Малина»

«Уже пятый день эвакуатор активно забирает нарушителей, будьте внимательнее», — отметили очевидцы.

Рязанцам напомнили о запрете на парковку возле ТЦ «Малина». Пост об этом появился в паблике"Автоблог Рязань".

Рязанцам напомнили, что в районе ТРЦ «Малина» установлены дорожные знаки, ограничивающие парковку.

«Уже пятый день эвакуатор активно забирает нарушителей, будьте внимательнее», — отметили в посте.

Напомним, ограничения действуют с мая 2024 года.