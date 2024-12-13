Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Аферисты предлагают якобы заработать денег за лайки товаров на маркетплейсах.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Аферисты предлагают якобы заработать денег за лайки товаров на маркетплейсах.

В «Лаборатории Касперского» пояснили, что после первого дня «работы» жертве дают несколько задания, например, выкупить товар в онлайн магазине, но оплатить его переводом на карту. Средства обещают вернуть с процентами, но этого не происходит.