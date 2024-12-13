Российский Дед Мороз рассказал, о чем его просят взрослые

Отмечается, что письма приходят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Треть посланий отправляют именно взрослые.

Российский Дед Мороз рассказал, о чем его просят взрослые. Об этом пишет Газета.RU.

Отмечается, что письма приходят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Треть посланий отправляют именно взрослые.

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