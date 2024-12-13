Российские банки начали увеличивать ставки по ипотеке до 100%

Кредитные организации начали добавлять комиссии и повышать первоначальный взнос, несмотря на то, что это не предусмотрено условиями программы.

Российские банки начали увеличивать ставки по ипотеке до 100%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

По его словам, кредитные организации начали добавлять комиссии и повышать первоначальный взнос, несмотря на то, что это не предусмотрено условиями программы.

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная под 6%", — рассказал Чебесков «Известиям».