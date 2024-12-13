Около тысячи рязанцев получили штрафы за парковку в «зеленых зонах»

Всего с начала года за подобные нарушения оштрафовали 4840 рязанцев. Общая сумма штрафов составила 5.330.000 рублей.

Около тысячи рязанцев получили штрафы за парковку в «зеленых зонах». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря, за заезд автотранспортных средств на газоны и стоянку на участках с зелеными насаждениями оштрафовали 904 человека.

Всего с начала года за подобные нарушения оштрафовали 4840 рязанцев. Общая сумма штрафов составила 5.330.000 рублей.