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Объявлен сбор средств 12-летнему рязанцу с серьезным заболеванием
Месяц назад у Максима Тюпанова из Рязани удалили одну из самых агрессивных злокачественных опухолей — медуллобластому.

Объявлен сбор средств 12-летнему рязанцу с серьезным заболеванием. Об этом сообщается на сайте «Русфонда».

Месяц назад у Максима Тюпанова из Рязани удалили одну из самых агрессивных злокачественных опухолей — медуллобластому.

У него образовалась огромная шишка в 7 см.

Теперь Максиму срочно требуется протонная терапия, которая должна уничтожить оставшиеся раковые клетки, чтобы они не смогли разрастись в новую опухоль.

«Лечение необходимо начать прямо сейчас, но у родителей мальчика нет 4 млн руб., чтобы его оплатить, а госквоты на этот год уже закончились», — отметили в сообщении.

Мальчику не хватает около миллиона рублей. Ознакомиться с информацией подробно и перевести средства можно по ссылке.