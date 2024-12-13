Объявлен сбор средств 12-летнему рязанцу с серьезным заболеванием

Месяц назад у Максима Тюпанова из Рязани удалили одну из самых агрессивных злокачественных опухолей — медуллобластому.

Объявлен сбор средств 12-летнему рязанцу с серьезным заболеванием. Об этом сообщается на сайте «Русфонда».

Месяц назад у Максима Тюпанова из Рязани удалили одну из самых агрессивных злокачественных опухолей — медуллобластому.

У него образовалась огромная шишка в 7 см.

Теперь Максиму срочно требуется протонная терапия, которая должна уничтожить оставшиеся раковые клетки, чтобы они не смогли разрастись в новую опухоль.

«Лечение необходимо начать прямо сейчас, но у родителей мальчика нет 4 млн руб., чтобы его оплатить, а госквоты на этот год уже закончились», — отметили в сообщении.