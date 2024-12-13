Объявлен сбор средств 12-летнему рязанцу с серьезным заболеванием
Месяц назад у Максима Тюпанова из Рязани удалили одну из самых агрессивных злокачественных опухолей — медуллобластому.
Объявлен сбор средств 12-летнему рязанцу с серьезным заболеванием. Об этом сообщается на сайте «Русфонда».
Месяц назад у Максима Тюпанова из Рязани удалили одну из самых агрессивных злокачественных опухолей — медуллобластому.
У него образовалась огромная шишка в 7 см.
Теперь Максиму срочно требуется протонная терапия, которая должна уничтожить оставшиеся раковые клетки, чтобы они не смогли разрастись в новую опухоль.
«Лечение необходимо начать прямо сейчас, но у родителей мальчика нет 4 млн руб., чтобы его оплатить, а госквоты на этот год уже закончились», — отметили в сообщении.
Мальчику не хватает около миллиона рублей. Ознакомиться с информацией подробно и перевести средства можно по