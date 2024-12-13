Мужчину, который фиктивно стал руководителем фирмы, осудят в Рязани

За незаконные действия он получил вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Мужчину, который фиктивно стал руководителем фирмы, осудят в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что 22-летний рязанец, не имея намерений осуществлять управленческих функций в коммерческой организации, по просьбе неустановленных лиц, используя свои документы, обратился в налоговый орган с заявлением о создании юрлица и включения сведений о нем в качестве учредителя и руководителя.

За незаконные действия он получил вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд.