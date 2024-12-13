Медведев обвинил Запад в разжигании конфликтов по всему миру
По его словам, Запад на протяжении веков пытается ослаблять другие страны изнутри, разжигая в них конфликты по религиозному или национальному признаку.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Запад в разжигании конфликтов по всему миру. Соответствующая информация размещена в статье для журнала «
Как сказал Медведев, Запад на протяжении веков пытается ослаблять другие страны изнутри, разжигая в них конфликты по религиозному или национальному признаку.