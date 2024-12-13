Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 декабря

Открытые соревнования по автомобильному кроссу, выставка собак, премьера спектакля в ТЮЗе, выступление балета TODES и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В библиотеке имени Горького пройдет юбилейный концерт, посвященный 20-летию работы «Музыкальной гостиной Ирины Янковой-Стефановской», а в художественном музее выступит дуэт Modern Classic Strings с программой «От Ригодона до танго».

В концертном зале филармонии артисты балета TODES представят программу «Инзэнайт», а в кафе-клубе «Старый парк» пройдет акустический концерт группы «Оргия праведников».

На трассе «Семеновская» под Рязанью пройдут открытые соревнования по автомобильному кроссу «Новогодний Кубок».

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет всепородная выставка четвероногих питомцев «Содружество», организованная кинологическим клубом «Сириус».

На сцене театра юного зрителя на Соборной состоится премьера спектакля «Ревизор», а в МКЦ пройдет спектакль артистов Московского театра Евгения Вахтангова «Снежная королева».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».