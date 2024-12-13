Из Рязанской области выдворили шестерых мигрантов

Полицейские сопроводили иностранцев в международный аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны исхода.

Из Рязанской области выдворили шестерых мигрантов. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Иностранцы находились в Центре временного содержания.

Двое из них недавно освободились из исправительной колонии. Гражданин страны Средней Азии отбыл наказание за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, уроженца Закавказья осудили за мошенничество. Их дальнейшее нахождение в России было признано нежелательным.

Четверо выходцев из Юго-Восточной Азии нелегально проживали и работали на территории региона. Их задержали в ходе рейда.

Полицейские сопроводили мигрантов в международный аэропорт «Домодедово», откуда они за свой счет вылетели в страны исхода.