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Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий
Участников дорожного движения попросили учитывать ухудшающуюся погодную обстановку из-за снега. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, держать безопасный боковой интервал и дистанцию между автомобилями.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Участников дорожного движения попросили учитывать ухудшающуюся погодную обстановку из-за снега. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, держать безопасный боковой интервал и дистанцию между автомобилями.

«Кроме того, необходимо быть внимательными в близи пешеходных переходах, а при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, заранее снижать скорость. Выезжая на дорогу пристегивайтесь ремнями безопасности, включайте ближний свет фар на своих автомобилях», — добавили в рязанской ГАИ.