Госавтоинспекция анонсировала рейды в Рязанской области

Полицейские обратят пристальное внимание на соблюдение ПДД со стороны пешеходов.

Госавтоинспекция анонсировала рейды в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

13 декабря сотрудники ГАИ проведут комплексные мероприятия «Пешеходный переход».

«Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов», — говорится в сообщении.