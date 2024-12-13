Генсек НАТО назвал потери ВСУ за время конфликта на Украине

По его словам, число жертв с февраля 2022 года составило более одного миллиона.

Генсек НАТО назвал потери ВСУ за время конфликта на Украине. Об этом пишет «Life» со ссылкой на сайт Североатлантического альянса.

«Каждый день этот конфликт приносит все больше разрушений и смертей. Более одного млн жертв с февраля 2022 года», — заявил Марк Рютте.

Он добавил, что еженедельно на украинской стороне погибает или получает ранения более десяти тысяч человек со всех сторон.