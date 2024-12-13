FT: в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни

Власти США рассматривают запуск ракеты Россией «как инструмент устрашения властей Украины и партнерских стран».

В США ожидают, что Россия может запустить баллистическую ракету «Орешник» по территории Украины «в ближайшие дни». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника Совета нацбезопасности США, передает РБК в пятницу, 13 декабря.

«Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни», — приводятся слова собеседника.

По его словам, власти США рассматривают запуск ракеты Россией «как инструмент устрашения властей Украины и партнерских стран».