FT: в США ожидают нового удара «Орешником» по Украине в ближайшие дни
Власти США рассматривают запуск ракеты Россией «как инструмент устрашения властей Украины и партнерских стран».
В США ожидают, что Россия может запустить баллистическую ракету «Орешник» по территории Украины «в ближайшие дни». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника Совета нацбезопасности США,
«Вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни», — приводятся слова собеседника.
По его словам, власти США рассматривают запуск ракеты Россией «как инструмент устрашения властей Украины и партнерских стран».