Финляндия закупит дроны для контроля российской границы

Средства выделил Евросоюз.

Финляндия закупит дроны для контроля российской границы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание Keskisuomalainen.

Средства в размере 50 млн евро выделил Евросоюз. Они также будут направлены на развитие систем радиотехнического наблюдения, усовершенствование систем безопасной передачи данных и управления, приобретение патрульных и внедорожных автомобилей.

Отмечается, что в 2025 году будет завершено строительство 100-километрового забора на восточной финской границе.