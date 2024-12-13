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Депутаты хотят запретить списывать долги от продажи аварийного жилья
Депутаты внесли в Думу законопроект, которым предлагается не списывать судебными приставами денежные выплаты от продажи аварийного жилья должника.

Депутаты хотят запретить списывать долги от продажи аварийного жилья. Об этом пишет РИА Новости.

Депутаты внесли в Думу законопроект, которым предлагается не списывать судебными приставами денежные выплаты от продажи аварийного жилья должника.

В документе отмечается, что в настоящее время при признании жилья аварийным и подлежащим сносу у собственника может быть выкуплено данное жилое помещение, либо может быть предоставлено взамен другое жилье. И, согласно действующему законодательству, при получении денежной компенсации за изъятое жилье все жильцы лишаются единственного жилья, как и возможности приобретения другого, так как денежные средства от выкупа будут списаны судебными приставами в счет погашаемой задолженности.

По мнению авторов проекта, такой порядок нарушает права граждан на жилищное обеспечение, и в таких ситуациях необходим иммунитет на денежные средства, полученные от выкупа аварийного и подлежащего сносу жилья.