50-летняя рязанка фиктивно прописала в своей квартире 12 мигрантов

Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани установили, что 50-летняя рязанка фиктивно прописала у себя дома на 4-ом Новопавловском проезде 12 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 до 52 лет. Фактически они проживали в другом месте.

50-летняя рязанка фиктивно прописала в своей квартире 12 мигрантов. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани установили, что 50-летняя рязанка фиктивно прописала у себя дома на 4-ом Новопавловском проезде 12 граждан стран Средней Азии в возрасте от 20 до 52 лет. Фактически они проживали в другом месте.

Как указано в посте, ранее рязанка была обсуждена за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. В отношении рецидивистки дознавателем ОМВД России по Советскому району Рязани возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.