25-летняя жительница Саранска погибла на отдыхе в Катаре

25-летняя жительница Саранска погибла на отдыхе в Катаре. Об этом пишут «Плохие новости».

Трагедия произошла 2 декабря в Дохе. 25-летняя жительница Саранска Анастасия отправилась на отдых. В Саранске она работала мастером по маникюру.

Анастасию нашли мертвой под окнами отеля, в котором она жила. Она умерла еще до приезда скорой помощи. При каких именно обстоятельствах все произошло, подробно не сообщается.

Позже выяснилось, что последние годы жизни у Анастасии были не очень простыми. После смерти любимого отца она впала в депрессию, пристрастилась к алкоголю. Ее спасали и возвращали к жизни в специализированном реабилитационном центре. Кураторы были уверены, что ей удалось преодолеть кризис.