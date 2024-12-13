2096 рязанцев оштрафовали за нелегальную торговлю с начала года

Общая сумма взысканий составила 5 139 800 рублей.

2096 рязанцев оштрафовали за нелегальную торговлю с начала года. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Общая сумма взысканий составила 5 139 800 рублей.

В мэрии напомнили, об опасности приобретения товаров в местах несанкционированной торговли. Непроверенная продукция может нанести вред здоровью. Покупателям посоветовали всегда проверять внешний вид и условия хранения продуктов, а также требовать у продавца сопроводительные документы.